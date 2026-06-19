SNSを通じてアメリカ軍の退役軍人の女になりすまし、被害者の女性から184万円をだまし取った疑いで、受け子とみられる65歳の女が逮捕された。詐欺グループは片言の日本語で同情を誘い、現金書留で4回にわたり送金させたという。片言の日本語で同情誘う17日、カメラが捉えたのは、左右にふらつくような足取りで神奈川・鎌倉市の大船署に入る女。階段では、壁に手をつき体を支える様子もあった。池沢敦美容疑者（65）。SNS型ロマンス