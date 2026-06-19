女優の吉瀬美智子（51）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、新ヘアスタイルを披露した。「本日よりクリクリパーマヘア」と書き出すと、パーマのかかった短めのショートヘアとなった自身のショットをアップ。「twiggyにて」とつづった。吉瀬の投稿に、フォロワーからは「かわいい伸びてくるのも楽しみですね！！」「美智子ヘアーで真似するひと増える」「かわいいクルクル」「美智子さん美しい」「素敵です」とい