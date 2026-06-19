SNSで注目のあの人の生活は…？「家賃おいくらですか？」の質問から垣間見える彼らの価値観と暮らしの工夫を覗いてみよう。今回は、「これが45才独身彼女無しバンドマンのおっさんの昼飯だ！」などの投稿が大バズり中のTigerさん。その料理の完成度の高さ、部屋の美しさに、「一体何者？」と思っている人も多いだろう。Tigerさんの暮らしぶりや価値観をインタビューしていくと、驚くべき哲学を伺うことができた。取材・文＝蜂谷智