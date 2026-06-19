再審制度見直しを巡り、高市早苗首相は19日の参院本会議で、政府案について「さまざまな意見があるが、間違いなく制度を前進させるものだ」と述べ、さらなる修正に否定的な見解を示した。立憲民主党の打越さく良氏への答弁。