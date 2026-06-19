◇ア・リーグホワイトソックス5−1ヤンキース（2026年6月18日ニューヨーク）ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地でのヤンキース戦に勝利。連敗を2で止め、地区首位をキープした。2回にC・モンゴメリーが村上宗隆に並び、チームトップタイとなる20号ソロを放って先制。ただ、3回にヤンキースに1点を返され追いつかれると、その後は追加点を奪えずに苦戦が続いた。それでも1−1で迎えた8回、アントナッチの二