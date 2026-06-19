ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｌ組はイングランド（世界ランキング４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に快勝した。この試合を、１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のアルディレス氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）アルディレスの目イングランドは強豪クロアチアから４得点。前半は守備陣の相手へのマークが甘く、２