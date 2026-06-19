気象庁は19日午前10時51分、青森県の奄美地方の十和田市に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。