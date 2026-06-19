Umiosは、9月1日納品分から家庭用加工食品の冷凍食品・すりみ商品・デザート商品の出荷価格を引き上げる。改定対象は、冷凍食品は「五目あんかけ焼そば」「北海道産栗かぼちゃ」など全体の約6割で、値上げ幅は約2〜8％（一部規格変更を含む）。すりみ商品は「1秒OPENおさかなソーセージ65g4本束」など全品を約5〜18％、デザート商品は「フルティシエ ちょっと贅沢 みかん」など全品を約4〜10％、それぞれ値上げする。原材料