日本ボランタリーチェーン協会は6月4日、創立60周年記念大会を都内のホテルで開催した。記念式典で井原實会長があいさつ。「過去60年を振り返ると、わが国の経済は数多くの試練を乗り越えてきた。その間、地域に根を張るわれわれ中小小売業者と協会本部が一体となって支え合うボランタリーチェーンの結束力が、地域商業を守る基礎になったと確信している。それぞれが生産性を高め、地域の暮らしを支えるという志は、60年間一度