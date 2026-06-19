求職者が企業を選ぶ際、求人票や企業HPだけでなく、SNSを通じて職場の雰囲気や社員の姿を確認する時代になった。人手不足が深刻化するなか、食品業界でもSNSを採用活動に活用する動きが広がりつつあるが、その一方で多くの中小・零細メーカーでは発信を担う人材そのものが不足しており、業界の構造的な課題も浮かび上がっている。大手漬物メーカー・天政松下とSNS運用代行会社「ゼロベー」の両事業に携わる松下雄哉社長は、5月