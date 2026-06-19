先月18日、日本における「セブン-イレブン」の生みの親、鈴木敏文氏が亡くなった。コンビニ業界に長く身を置いた記者にとっても、コンビニのみならず小売業界における一時代の終わりを告げる、感慨深い出来事であった。▼24時間営業はもちろん、おにぎりやお弁当、総菜、おでんなど消費者ニーズに合った商品開発で日本独自のコンビニ像を築いた。POSシステム活用により「単品管理」を徹底。「機会ロス」を極限まで抑える発注は「