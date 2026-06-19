慶大・渡辺はプロ注目の左腕の一人（C）産経新聞社ネット裏に集結したNPBのスカウト陣にとっても、「収穫アリ」な大会になった模様です。神宮球場と東京ドームを舞台に開催された第75回全日本大学野球選手権記念大会は6月14日、関大が54年ぶり3度目の優勝を遂げ、閉幕しました。 【関連記事】ドラフト捕手当たり年！スカウトが惚れる青学大・渡部海と亜大・前嶋藍、立命大・西野啓也の「即戦力度」全国各地のリーグ戦を勝