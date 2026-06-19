xAIが「Microsoft Word」「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」向けの拡張機能を公開しました。拡張機能を導入することで、Grokを用いて文書を作成したり表を分析したりスライドを生成したりといった操作が可能となります。Grok for Word | xAIhttps://x.ai/grok/wordGrok for Excel | xAIhttps://x.ai/grok/excelGrok for PowerPoint | xAIhttps://x.ai/grok/powerpoint公開された拡張機能はWord用の「Grok for Word」、Ex