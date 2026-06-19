◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝枠順決定出走馬１８頭の枠順が決定した。昨年覇者のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は４枠７番から連覇を目指す。唯一の３歳馬エコロアルバ（美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は６枠１１番からスタートする。復活を目指すエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は５枠１０番に決