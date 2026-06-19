ロッテは、アイスクリーム商品の価格改定を実施すると発表した。人件費や物流費、光熱費の上昇に加え、原料資材価格の高騰が続くなか、企業努力だけでコスト増を吸収することが困難になったためとしている。【画像】『雪見だいふく』『クーリッシュ』など35品価格改定対象商品の一覧対象となるのは、市販用アイスクリーム35品。7月1日出荷分から2品、9月1日出荷分から30品、10月1日出荷分から3品の価格を順次改定する。当社