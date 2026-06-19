◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１９日、枠順確定ヴィクトリアマイル６着のニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、陣営がベストとジャッジする舞台で４枠８番から重賞２勝目を目指す。前走の福島牝馬Ｓに続く、菊沢父子での重賞連勝を狙うコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は６枠１２番、安田記念をシックスペンスで