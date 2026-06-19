米プロバスケットボールNBAで優勝したニックスのパレードに参加する選手ら＝ニューヨーク（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAで53季ぶりの優勝を果たしたニックスの優勝パレードが18日、ニューヨークのマンハッタンの南部から市庁舎までのルートで行われ、地元メディアによると推定200万人のファンが熱狂的に歓迎した。チームカラーの青とオレンジの紙吹雪が舞う中、決勝の最優秀選手（MVP