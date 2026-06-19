元体操選手の池谷直樹が、家族に自身の借金と新たな夢を打ち明け、息子たちからの温かいメッセージに思わず涙する場面があった。【映像】池谷直樹と美人妻＆3人のイケメン息子6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権