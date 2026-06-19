◇ACNツアーiGolfShaperChallengein筑紫ケ丘第2日（2026年6月19日福岡県那珂川市筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6939ヤード、パー71））沖縄出身でプロ8年目の玉城海伍（30）がこの日のベストスコアタイとなる65で回り、前日の3打差、4位から浮上。同じく65で回ったプロ4年目の服部雅也（25）とともに通算12アンダーの首位に立った。2打差の3位に伊藤有志（31）がつけた。2日間ともボギーなしの65。沖縄出身の玉城が