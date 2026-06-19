【ニューヨーク＝大月美佳】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）で１９７３年以来５３年ぶりに頂点に立ったニックスが１８日、本拠地の米ニューヨークで凱旋（がいせん）パレードを行った。米ニューヨーク・ポスト紙によると、沿道には約２００万人のファンが詰めかけ、同市史上最大規模のパレードとなった。伝統の紙吹雪が舞う中、選手らを乗せた車両はマンハッタンの高層ビル街を進んだ。チームカラーの青とオレンジに身を