LE SSERAFIMの宮脇咲良とカズハが、賞金1000万ウォン（約100万円）がかかった激辛チャレンジに挑戦した。6月18日、歌手カンナムのYouTubeチャンネル「Kangnami」に宮脇咲良とカズハが出演した。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」この日、カンナムはゲストとして出演した宮脇とカズハに対し、「出演してくれないかと思ったけど、すぐにOKしてくれた。明日は大事な撮影もあると聞いている」と歓迎した。（画像＝YouTub