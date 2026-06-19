カルビーは、東京･丸の内エリアで開催される横断企画「MARUNOUCHI SUMMER FEST(マルノウチ サマーフェス)」のワークショップに参画し、8月20日〜22日の3日間、親子向け体験プログラム「カルビープレゼンツ『サマースクール!』」を実施する。小学生と保護者を主な対象として、オンライン工場見学やSDGs授業、生成AIを活用したパッケージ制作、撮影会などのプログラムを用意した。小学校の低学年･高学年で実施内容を分けて提供する。