【モデルプレス＝2026/06/19】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第60話が、6月19日に放送された。俳優の小林虎之介演じる、主人公・りん（見上）の幼なじみ・竹内虎太郎が再登場し話題を呼んでいる。【写真】「風、薫る」“8週ぶり”再登場 人気俳優の新ビジュアル◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台