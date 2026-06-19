【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様】 予約開始：6月19日16時 11月 発送予定 価格：29,700円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」を11月に発売する。6月19日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は29,700円