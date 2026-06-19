読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！夫の帰りが遅くなり、スマホを隠すようになったことから浮気を疑い始めた主人公。悩んだ末に探偵事務所へ調査を依頼しますが、そこで担当者として現れたのは、過去に最悪の別れ方をした元カレだったのです…！探偵事務所での気まずい再会あるときから、夫の帰りが遅くなり、スマホを隠すような怪しい行動が増えていました。不安が限界に達した私は、浮気の証拠をつかむため、勇気