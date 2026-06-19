暑い季節にもショコラを楽しみたい方に朗報です。ラ・メゾン・デュ・ショコラから、冷凍して味わう夏限定コレクション「コフレ ショコラ グラッセ」が2026年6月18日（木）より登場します。冷凍庫で約20分冷やすことで、フローズンチョコレートムースのような軽やかな口どけを楽しめる新感覚のショコラ。2026年は新作フレーバーも加わり、さらに魅力的なラインナップとなっています♡ 冷凍し