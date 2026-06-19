阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子が１８日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ特大号」で、自身の名前に関する高校時代の思い出を振り返った。この日はマツコ・デラックスと同い年の１９７２年生まれの著名人が集合。７２年はベビーブームで１学年の人数も今の数倍。１０クラスあるのも普通で、１クラスの人数も４０人超えは当たり前。そんな中で育った渡辺は「渡辺は１クラスに４人は当たり前にいましたので、上の名前で呼ばれることはほ