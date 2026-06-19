お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が19日、金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。突然の“丸刈り姿”にSNSには反響が広がっている。【写真】「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻の“入学式コーデ”2ショットオープニングトークでMCの麒麟・川島明から「おっ、太田さん（笑）…、びっくりしましたけど（笑）」といじられ、隣にいた妻の近