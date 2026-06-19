日銀が19日公表した4月の金融政策決定会合の議事要旨で、利上げを巡り政策委員の意見が割れていたことが明らかになった。中東情勢は落ち着きつつあるとし「急いで利上げをしなければならないほど切迫した状況ではない」との見解が出た一方、複数の委員が原油高による物価の想定以上の上昇を懸念し、利上げを求めた。ある委員は物価上昇のリスクが広がる中、将来的に利上げを迫られる可能性があるとし「今のうちから政策金利を