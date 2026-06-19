◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、1次リーグF組第2戦チュニジア戦（20日、同21日）の試合会場であるメキシコ・モンテレイ入りした。ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習後、ホテルには戻らず空港へ直行してモンテレイへ向かった。2―2で引き分けた14日（同15日）のオランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（Rソシエダード）は同行せずにチュニジア戦欠場が決ま