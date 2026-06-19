一般社団法人日本プロ野球選手会（大瀬良大地理事長＝広島）がこのほど「マクドナルド野球・ソフトボール体験会サポートプロジェクト」の実施を発表した。全国から１６程度のチーム・団体を公募で選出し、各チームに現役プロ野球選手を派遣して、野球やソフトボールの楽しさを、経験の少ない子どもたちに直接体感してもらう。「野球振興につながるきっかけ作りに取り組んでいきたい」という選手の声を受け、野球・ソフトボー