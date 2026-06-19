アメリカのオバマ元大統領の業績などを展示する複合施設「オバマ大統領センター」の開所式が18日、イリノイ州シカゴで開かれました。センターはオバマ氏が政治活動の原点とするシカゴ南部のジャクソン公園に建設され、約7万8000平方メートルの広大な敷地に、博物館が入る8階建ての建物のほか、ホールや図書館、バスケットコートなどを備えます。総工費は約8億5千万?（＝約1368億円）で、大半は寄付でまかなわれました。一般公開は1