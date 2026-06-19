歌手の氷川きよしさんは6月18日、自身のInstagramを更新。へそ出しルックを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。【動画】氷川きよしのへそ出しショット「へそだしルック！ビックリ」氷川さんは、1本の動画を投稿。スタッフとコントのようなやりとりをする様子を撮影しています。タンクトップの上からデニムジャケットを着た氷川さんですが「ヘソだしました」とあるように、スリムなおなかが見えており、スタイル抜群で