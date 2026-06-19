ワカモノリサーチは、15〜20歳の若者386人（男女）を対象に「もう一度5人で出ているところを見てみたい嵐の冠番組ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【3位までのランキング結果を見る】2位：嵐にしやがれ2位は、2010年から2020年まで日本テレビ系列で放送されていた『嵐にしやがれ』でした。「デスマッチ」や「隠れ家ARASHI」といった人気コーナーの印象が強く、5人が並