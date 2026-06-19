客からの理不尽な要求やクレームといった「カスタマーハラスメント」を防止するため、全国で初めて罰則付きの条例の制定を検討している三重県は18日、県議会に条例の最終案を提示しました。三重県が検討を進めている「カスタマーハラスメント防止条例」を巡っては、長時間にわたって謝罪を求めたりする行為を「特定カスハラ」と定め、悪質な行為に対し知事が「禁止命令」を出しても改善されない場合の罰金を盛り込む内容がすでに中