BMSGが主催する大規模フェス『BMSG FES'26』が、2026年10月10日、11日、12日の3日間、昨年に続き、東京 お台場にて開催される。 （関連：BE:FIRST、『BMSG FES』で辿る変化の軌跡ワールドツアーを経て結束感を高めた最新の姿） 本情報は、6月18日に開催されたSKY-HIの日本武道館2デイズ『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』2日目公演にて発表された。 『BMSG FES』は、“日本のエ