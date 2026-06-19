ロッテは19日、マリーンズオンラインストア限定で宮崎竜成内野手のプロ入り初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。宮崎竜は 6月13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）に途中出場し、7回裏の攻撃で若松尚輝投手から右中間へソロホームランを放ち、プロ入り初ホームランを記録した。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25