「サーティワン アイスクリーム」は、6月23日（火）から、『それいけ！アンパンマン』とコラボレーションした「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」を、全国の店舗で発売する。【写真】食べたあとも楽しめる！オリジナルのシールスリーブ詳細■思わず笑顔になれるスイーツ今回、好きなアイスクリームがトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」に仲間入りするのは、アンパンマンとばいきんまんの2