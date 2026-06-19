昨夜、山形県新庄市の県営住宅でぼや火災がありました。住民１人が煙を吸い病院に運ばれました。 警察や消防によりますと、きのう午後１０時４０分ごろ、新庄市金沢の県営住宅で突然停電が発生しました。 ５０代の男性が、部屋の外に出て確認したところ、下の階から煙が上がっていることに気づき、１１９番通報したということです。 この火災で、県営住宅に住む６０代の女性１人が煙を吸って病院に搬送されました。 焼損面積は