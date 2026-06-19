開催国のカナダ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｂ組）でカタール代表と地元のBCプレイス・バンクーバーで対戦し、６−０の大勝を収めた。この試合はカタールが２人の退場者を出すなど、荒れた展開に。さらに試合後には、両チーム指揮官の間でひと悶着が発生した。カタールのフレン・ロペテギ監督と握手をしながら言葉を交わしていたカナダのジェシー・マーシュ監督は、相手の話を聞くな