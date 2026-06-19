【WWE】SMACK DOWN（6月12日・日本時間14日／ロードアイランド・プロビデンス）【映像】美女レスラー、“すごい角度”のブリッジ固めに悶絶劣勢からの一瞬の隙、ベテランが繰り出したのは伝家の宝刀”フィギュア・エイト”。リング中央でがっちりと相手の両足をロックすると、ここ数ヶ月で最大の高さを誇るブリッジで容赦なく締め上げる相手もたまらずタップ──経験値がものを言った、4ウェイ