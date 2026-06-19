◇W杯北中米大会1次リーグB組カナダ 6―0 カタール（2026年6月18日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）カナダ代表のFWジョナサン・デービッド（26＝ユベントス）が、18日（日本時間19日）に行われた1次リーグB組のカタール戦でハットトリックを達成。カナダのW杯初勝利に貢献した。今大会のハットトリックはアルゼンチンのメッシに次いで2人目。W杯開催国選手のハットトリックは、1966年イングランド大会でジェフ・