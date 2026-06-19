先日、ある配信者の男性が自身のXアカウントに「10歳息子、ソシャゲに385万円課金する」と投稿し、話題を呼んだ。 投稿によれば、男性が5月16日にクレジットカードの請求額を確認すると、不自然に高額な請求が発生していることに気付いた。利用履歴を調べたところ、4月初旬から5月13日までの約1か月の間に、合計約385万円がソーシャルゲームに課金されていたことが判明したという。 男性が使用していたスマ&