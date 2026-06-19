不安をもたらす「認知のゆがみ」はどうやって発生していくのか 不安をもたらす「認知のゆがみ」とは 認知とは、時間をかけて形成されたその人なりの価値基準のことです。では、不安障害を考えるうえで重要となる「認知のゆがみ」とは、一体何なのでしょうか。 認知とは「自分なりのとらえ方」のこと 「身体醜形障害」という不安障害があります。自分の顔や体などの外見が醜いと思い込み（強迫観念）、外出ができない、人と