モヤッとさせる曖昧言葉にご用心！ 日本語には、複数の意味を持つ言葉がたくさんあります。また、「かなり」「ときどき」「小さめ」など物事の程度を表す表現は、人によって浮かべるイメージが異なります。誤解や勘違いが起きないよう、具体的に伝える習慣を身に付けましょう。 ×：結構です ○：お願いします/必要ありません(遠慮しておきます) 結構」という言葉は、「肯定(受け入れる)」と「否定(断り)」