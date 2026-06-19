木村葵来 選手2026年3月 スポーツや文化活動で功績を挙げた岡山県ゆかりの個人・団体を称えようとマルセンスポーツ・文化振興財団は6月11日、9人と1団体に「マルセン賞」を贈ると発表しました。 スポーツ大賞に選ばれたのは、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手（21）、ボクシング女子でWBO女子世界スーパー