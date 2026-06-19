ドル円161円割れ、片山財務相が牽制「大胆な措置を講じることができる」 片山財務相の牽制発言を受け円買いが広がっている、ドル円は161円台割れ。 片山財務相は「投機的な動きがあれば断固とした措置を取る」「投機的な動きに対して大胆な措置を講じることができる」と従来の発言を繰り返した。日本政府は今後、牽制発言を強め、再び介入を実施する可能性があるとマーケットは見ているようだ。