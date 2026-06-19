イスラエル総選挙が１０月までに行われる見通しとなっているなか、ネタニヤフ首相に対する風当たりは一段と強まっている。元イスラエル首相のエフード・バラク氏は米国とイランの合意について「一言で言えば悪い、二言で言えば非常に悪い」と述べるなど、イランとの戦争で目標はなに一つ達成されていないと非難した。 ヤイル・ラピド前首相は「歴史的勝利を約束された結果がこれだ。米国の信頼を失い、ホルムズ海峡は