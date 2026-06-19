タレントの恵俊彰（61）が19日、MCを務めているTBS『ひるおび！』（月〜金前10：25）のオープニングに2日連続で不在。代役を八代英輝弁護士が務めた。【写真】俳優モード！日曜劇場に出演した恵俊彰番組冒頭、八代弁護士は「おはようございます。きょうも『ひるおび！』にお付き合いください」とあいさつ。金曜レギュラー陣を紹介したが、恵については特に言及しなかった。恵はきのう18日の放送を休演。代役を務めた八代弁