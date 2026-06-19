ナインティナイン岡村隆史（55）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について言及した。サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は1次リーグ初戦でオランダ代表（同8位）と対戦。先制を許すも後半12分に中村敬斗が同点弾。その後、勝ち越しを許すも後半44分、途中出場の小川